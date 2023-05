Mancini prepara le finali di Nations League puntando sul ritorno di Immobile

ITALIA

Il ct azzurro ha scelto di riproporre il centravanti laziale e di richiamare Zaccagni e Zaniolo. Out Tonali e Scalvini convocati nell'Under 21

© Getty Images Non gioca in Nazionale dalla disfatta contro la Macedonia del 24 marzo 2022, poi tra un infortunio e l'altro, Ciro Immobile è sempre rimasto a casa o ha abbandonato in corsa il ritiro. Intanto l'annunciato passaggio di consegne tra lui e Scamacca per il ruolo di centravanti azzurro non c'è stato, perché la punta del West Ham in parte ha deluso e in parte è stata frenata da problemi fisici. E così, a 33 anni e nella stagione con meno gol (14) da quando è alla Lazio, Immobile ha una nuova chance. Nel frattempo è entrato nel gruppo Retegui e quindi l'attaccante biancoceleste dovrà vedersela con lui per conquistare una maglia da titolare.



Tra i 26 che lunedì partiranno per il preritiro in Sardegna rispuntano Zaccagni e Zaniolo. Mancini aveva messo da parte l'esterno laziale che si era chiamato fuori dal ritiro azzurro dello scorso giugno per un imprecisato infortunio. Ora il ct, alla luce dei suoi 11 gol stagionali, gli dà una seconda chance e la dà anche a Zaniolo che però al Galatasaray ha giocato titolare solo una volta su nove, per poi incappare il 20 maggio nei soliti problemi caratteriali sfociati nell'espulsione contro l'Istanbulspor.

Zaniolo e Zaccagni per ora ci sono, ma rischiano il taglio in vista del ritiro di Coverciano, che inizia il l'11 giugno, e delle finali di Nations League, il cui regolamento prevede una rosa di 23 giocatori... Oggi sono 26, senza contare i nerazzurri che si aggregheranno dopo la finale di Champions (ovvero Acerbi, Bastoni, Dimarco, Barella, forse Darmian), quindi Mancini dovrà fare delle scelte. Alcune le ha già fatte: Scalvini e Tonali fuori, Nicolato ha ottenuto di averli per gli europei U21, e in porta, dovendone convocare tre invece dei soliti quattro, il Ct ha escluso Provedel puntando su Vicario, promuovendolo così a terzo dietro a Donnarumma e Meret.

La Nations sarà l'ultimo atto di Mancini in azzurro? Per ora no, perché non c'è nulla all'orizzonte. Ma negli ambienti di mercato si dà per certa la sua disponibilità ad ascoltare eventuali proposte di club importanti.