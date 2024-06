Maledizione Italia in difesa: Spalletti chiama ufficialmente Gatti

VERSO L'EUROPEO

L'ex Frosinone, rimasto a Torino ad allenarsi in solitaria, è in arrivo a Coverciano. C'è pure Scamacca

© Getty Images Dopo Acerbi anche Scalvini: la Nazionale di Luciano Spalletti si sta rivelando tutt'altro che fortunata in questi giorni di preparazione a Euro 2024. Il difensore dell'Atalanta, vittima della rottura del legamento crociato anteriore, non potrà partire per la Germania, e così il ct ha perso un altro elemento nel reparto arretrato. A rinfoltire il reparto arretrato sarà lo juventino Federico Gatti, già pre-allertato dopo quanto accaduto all'interista nei giorni scorsi. Il centrale era rimasto a Torino ad allenarsi in solitaria: arriverà in queste ore a Coverciano in compagnia di Scamacca.

A questo punto è assai probabile che il classe 1998 ex Frosinone faccia parte dei definitivi 26 che partiranno per la Germania: Gatti andrà a far parte del gruppo dei difensori centrali utilizzabili anche in una possibile difesa a tre. Tra questi Bastoni, Buongiorno, Darmian, Mancini, Calafiori, Di Lorenzo e Dimarco. Intanto gli Azzurri stanno proseguendo la preparazione a Coverciano: domani, in quel di Bologna, l'Italia affronterà in amichevole la Turchia di Vincenzo Montella (ore 21). Poi domenica 9 giugno sarà il turno della Bosnia (ore 20,45 a Empoli) nell'ultimo test prima del via alla rassegna in Germania.

I FANTASTICI CINQUE

Insieme a Gatti e Scamacca, oggi a Coverciano si vedranno pure i cosiddetti fantastici cinque, ossia Antognoni, Baggio, Del Piero, Rivera e Totti. Invitati dalla Figc, gli ex Azzurri trascorreranno l'intera giornata con squadra e staff, poi nel pomeriggio indosseranno delle maglie speciali e saranno in campo con il gruppo durante la seduta di allenamento.