Italia, tegola per Spalletti: sospetta distorsione per Scalvini

Tegola per Luciano Spalletti in vista di Euro 2024. Nel corso di Atalanta-Fiorentina, Giorgio Scalvini, nella lista dei pre-convocati azzurri, è stato costretto a uscire dal campo per un infortunio al ginocchio sinistro. Al momento non è ancora chiara l'entità del problema fisico, ma per il difensore nerazzurro si sospetta una distorsione."E' spaventato, speriamo bene. Certo sarebbe un

peccato se dovesse rinunciare agli Europei", ha detto il compagno di squadra e di Nazionale Scamacca in attesa di ulteriori controlli.