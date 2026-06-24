NAZIONALE

Malagò sfoglia la margherita per il ruolo di dt: Buffon e Ranieri candidati

Dopo il "no" di Maldini, il neo presidente della Figc a caccia del profilo giusto per rilanciare il progetto azzurro

24 Giu 2026 - 11:20
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Con Paolo Maldini che ha deciso di declinare la proposta di diventare direttore tecnico della Nazionale, Giovanni Malagò sta vagliando altri nomi e profili che potrebbero ricoprire un ruolo così importante in azzurro. I candidati sulla carta sono parecchi, ma ce ne sono un paio più papabili di altri. E per motivi diversi. Da una parte c'è Gigi Buffon, che ha già vissuto l'avventura Italia fiori dal campo e ha l'esperienza necessaria per prendere le redini in un momento così delicato. Dall'altra ecco Claudio Ranieri, che ha da poco chiuso con la Roma, dove è stato prima allenatore e poi consigliere dei Friedkin, ed è pronto a rimettersi in gioco per l'unica maglia che manca alla sua straordinaria carriera.

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Ma nelle ultime ore sono spuntati anche i nomi di Beppe Bergomi e Billy Costacurta, attualmente commentatori tv, ma con alle spalle vittorie ed esperienze ineguagliabili.

Di certo il neo presidente della Figc ha le idee chiare su chi vuole in quel ruolo: dovrà essere un uomo di calcio giocato e vissuto sul campo, in grado di dare una svolta sostanziale, capace di dialogare con quello che sarà il prossimo ct e, soprattutto, contribuire in modo decisivo a riportare l'Italia ai Mondiali.

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