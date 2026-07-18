Nazionale, la prossima settimana sarà quella del nuovo ct

Seconda certezza: al dt e al suo advisor piace l'idea di un grande ex campione come Andrea Pirlo, che abbia la fame di chi deve ancora affermarsi da allenatore e che possa crescere insieme alla Nazionale. E qui le perplessità sarebbero del presidente federale... che è cmq in buona compagnia, perché la maggioranza dei tifosi italiani considera Pirlo una scelta più rischiosa che coraggiosa.