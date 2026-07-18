NAZIONALE

Nazionale, la prossima settimana sarà quella del nuovo ct

Perplessità del dt su Mancini e del presidente su Pirlo, Conte rimane il preferito della Serie A

di Simone Malagutti
18 Lug 2026 - 13:51
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Maldini e Leonardo ieri hanno fatto visita a Coverciano per prendere confidenza (non che il dt ne avesse bisogno) con l'ambiente in cui dovranno operare a stretto contatto con ct e giocatori per ricostruire la Nazionale. La scelta dell'allenatore però slitta alla prossima settimana, segno che in questi primi giorni di triumvirato Malagò-Maldini-Leonardo la sintonia è ancora tutta da trovare.

Partiamo dalle certezze

 La prima: Malagò aveva già un accordo di massima con Roberto Mancini: "scordiamoci il passato", 4 anni di contratto e 2 mln a stagione più bonus (che poi è la cifra a disposizione della federazione per il ct). Se il Mancio non è stato annunciato significa che Maldini e Leonardo hanno delle perplessità, probabilmente legate alla fuga dell'ex ct in direzione Arabia nell'agosto 2023.

Seconda certezza: al dt e al suo advisor piace l'idea di un grande ex campione come Andrea Pirlo, che abbia la fame di chi deve ancora affermarsi da allenatore e che possa crescere insieme alla Nazionale. E qui le perplessità sarebbero del presidente federale... che è cmq in buona compagnia, perché la maggioranza dei tifosi italiani considera Pirlo una scelta più rischiosa che coraggiosa. 

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Antonio Conte, stimato ma pare non contattato dai vertici federali, rimane il candidato preferito dall'elettorato di Malagò (cioè la Serie A). Giovedì a Milano ci sarà un'assemblea di lega a cui presenzieranno anche Malago, Maldini e Leonardo a ct teoricamente già scelto... ma se clamorosamente non si fosse ancora arrivati a una decisione, i club potrebbero provare a spingere per l'ex Napoli.

Pioli, le cui quotazioni sono ormai in netto ribasso, rimarrebbe una soluzione di emergenza su cui è difficile che il triumvirato al comando della federazione debba ripiegare.

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