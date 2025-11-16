La Russa chiude il caso: "Tifo Italia a San Siro e invito Gattuso al Senato"

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è intervenuto nuovamente nella polemica a distanza con il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, riguardo l'atteggiamento dei tifosi dopo la recente partita con la Moldavia. La Russa ha confermato la sua presenza a San Siro per sostenere gli Azzurri, ma ha ribadito la sua posizione sui diritti dei sostenitori: "Stasera sarò allo stadio San Siro per tifare l'Italia confermando che ha ragione Gattuso a invitare tutti a sostenere gli Azzurri. Ribadisco però che, quando ritengono, i tifosi 'hanno il diritto anche di fischiare, purché senza violenza' e intendo né fisica né verbale", ha dichiarato La Russa.