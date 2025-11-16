Logo SportMediaset

Calcio
italia

La Russa chiude il caso: "Tifo Italia a San Siro e invito Gattuso al Senato"

Il presidente del Senato: "Ribadisco il diritto ai fischi, ma senza violenza. E almeno questa polemica ha fatto parlare meno di una partita modestissima"

di Stefano Fiore
16 Nov 2025 - 14:25

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è intervenuto nuovamente nella polemica a distanza con il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, riguardo l'atteggiamento dei tifosi dopo la recente partita con la Moldavia. La Russa ha confermato la sua presenza a San Siro per sostenere gli Azzurri, ma ha ribadito la sua posizione sui diritti dei sostenitori: "Stasera sarò allo stadio San Siro per tifare l'Italia confermando che ha ragione Gattuso a invitare tutti a sostenere gli Azzurri. Ribadisco però che, quando ritengono, i tifosi 'hanno il diritto anche di fischiare, purché senza violenza' e intendo né fisica né verbale", ha dichiarato La Russa.

La replica sugli attacchi personali

 L'intervento di La Russa segue con l'invito di Gattuso per un "pranzo in Senato". Il presidente del Senato ha chiarito sui social di non aver rilevato subito la gravità degli attacchi che solo ora il ct ha denunciato: "Io ho visto l'incontro all'aeroporto di Napoli su un tablet e non è emerso quello che solo ora il ct denuncia e cioè i gravissimi e inaccettabili attacchi personali che vanno non solo condannati ma, a querela, perseguiti penalmente".

La Russa ha concluso: "Sono comunque contento se questa piccola polemica ha aiutato a parlare meno della modestissima partita [dell'Italia, ndr]".

