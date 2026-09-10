Romano sceglie l'Italia: la FIFA ufficializza il cambio di nazionalità

Ora è ufficiale. Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari, ha ottenuto il cambio di nazionalità sportiva, da quella svizzera a quella italiana. A mettere nero su bianco il passaggio è la FIFA. Il 20enne ha sostenuto tutta la trafila nelle giovanili svizzere, ma alla fine la corte azzurra ha avuto la meglio. E non può che sorridere Roberto Mancini, che aveva avuto modo di osservare da vicino il centrocampista in Parma-Cagliari, prima partita di campionato vista in prima persona dal ct. Negli occhi dell'allenatore marchigiano ci sarà ancora il missile terra aria del numero 4 dei sardi. Ma non è l'unico highlight di una stagione iniziata con personalità dal giovane cresciuto nella Roma. E ora aumenta la curiosità per le prossime convocazioni di Mancini, in cui potrà essere incluso anche Romano.