Italia, lo "scippo" di Romano fa infuriare Behrami: "Dormita clamorosa della Svizzera"

Poi l'ex centrocampista rincara la dose: "Qua è grave. Io non capisco in Federazione come si muovono. Noi li vediamo ai Mondiali, li vediamo alle qualificazioni… ma durante l’anno ti devi muovere! Non è che puoi andare dopo la prima volta che ha fatto gol e ti presenti allo stadio. Non è che funziona così, non è che al giocatore fa piacere! Bisogna andare a prendere questo tipo di situazioni, anche perché non abbiamo un bacino così enorme. Qui è grave, perché è un ragazzo di grande talento".