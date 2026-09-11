Italia, lo "scippo" di Romano fa infuriare Behrami: "Dormita clamorosa della Svizzera"

"Per quanto riguarda Romano, per me è una grande, un’immensa dormita da parte della Federazione, sotto tutti i punti di vista. È un ragazzo che due anni fa abbiamo cercato di portare al Watford a tutti i costi. La Roma ci credeva troppo, ma tutti sapevano il talento che c’era. Si vedeva che era forte, tutti lo sapevano. Tutti! Questo è un ragazzo che ti fa 10 anni di centrocampo della Nazionale svizzera, ti tiene!", queste le parole di Valon Behrami su Alessandro Romano, da poco ufficialmente passato alla nazionale Italiana dopo aver fatto tutta la trafila giovanile nella Svizzera.
Poi l'ex centrocampista rincara la dose: "Qua è grave. Io non capisco in Federazione come si muovono. Noi li vediamo ai Mondiali, li vediamo alle qualificazioni… ma durante l’anno ti devi muovere! Non è che puoi andare dopo la prima volta che ha fatto gol e ti presenti allo stadio. Non è che funziona così, non è che al giocatore fa piacere! Bisogna andare a prendere questo tipo di situazioni, anche perché non abbiamo un bacino così enorme. Qui è grave, perché è un ragazzo di grande talento".
Un coro a cui si è unito anche un altro svizzero ex Serie A come Blerim Dzemaili: "La nostra Nazionale ha dormito. Ha dormito perché questo giocatore si vedeva già da anni che era forte. Io a gennaio, quando è andato allo Spezia, ho scritto un messaggio a Donadoni e gli ho detto: “Adesso hai preso un bel giocatore, questo è davvero un bel giocatore".