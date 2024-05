Italia, niente Euro 2024 per Acerbi a causa della pubalgia: preallertato Gatti

Niente Euro 2024 per Francesco Acerbi. La Figc ha infatti comunicato che il difensore dell'Inter non prenderà parte al raduno di Coverciano in vista della rassegna continentale a causa dei postumi della pubalgia e che il ct Luciano Spalletti ha già preallertato Federico Gatti, rimasto inizialmente escluso dalla lista dei 30 preconvocati. Il difensore della Juventus comincerà la preparazione alla Continassa, per poi successivamente unirsi al gruppo azzurro.