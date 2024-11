Italia, Spalletti si coccola la sua Nazionale: "Squadra tosta, sono stati dei leoni"

Missione compiuta per l'Italia di Luciano Spalletti che batte 1-0 il Belgio qualificandosi ai quarti di Nations League. E il ct, ai microfoni della Rai, è soddisfatto di quanto visto in campo: "Sono stati bravi, il campo nel secondo tempo si è fatto pesante e si è persa un po' di lucidità. Abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo, in dei campi del genere diventa fondamentale tenere palla perché adeguarsi alla corsa degli avversari diventa difficilissimo".