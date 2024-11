Nations League, Belgio-Italia 0-1: Tonali qualifica gli Azzurri ai quarti di finale

Anche in Belgio come in Francia e come sul neutro tedesco contro Israele. L'Italia di Spalletti non ha tremato a Bruxelles e là dove sarebbe bastato un punto per festeggiare la qualificazione ai quarti di finale di Nations League con un turno di anticipo, ne sono arrivati tre. Tredici in totale in cinque partite, un percorso netto sporcato solo dal secondo tempo dell'Olimpico giocato in inferiorità numerica proprio contro il Belgio, ma frutto di un gioco studiato e consolidato partita dopo partita sul campo. Dominando e soffrendo, come giusto che sia.