Qualificazioni Mondiali 2026, ufficiale: l'Italia sarà testa di serie

L'estrazione inizierà con la Pot 1 e continuerà con la Pot 2 fino alla Pot 5. "Ogni urna verrà completamente svuotata prima di passare alla urna successiva", è precisato in una nota della confederazione mondiale. Le varie nazionali saranno sorteggiate in 12 gironi da quattro e cinque squadre, dove ogni nazionale affronterà in casa e in trasferta le altre squadre del proprio girone. Le squadre sorteggiate nei gruppi da cinque inizieranno le qualificazioni a marzo, mentre quelle dei gruppi da quattro inizieranno a settembre. Tutti i gironi si concludono nel novembre 2025.