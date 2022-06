Italia, nove azzurri lasciano il ritiro

NAZIONALE

Bernardeschi, Chiellini, Emerson, Insigne, Jorginho, Verratt, Lazzari, Zaccagni e Sirigu tornano a casa: per loro niente Germania

Contro la Germania si riparte da zero. Dopo il netto ko nella ‘Finalissima’ contro l’Argentina che per stessa ammissione del ct ha segnato la fine di un ciclo, l’Italia riparte dalla Nations League, dalla sfida contro la Germania, con una formazione che sarà molto diversa da quella che ha trionfato a Wembley soltanto un anno fa. Sei titolari azzurri tornano infatti a casa: Bernardeschi, Chiellini, Emerson, Insigne, Jorginho, Verratti, Lazzari, Zaccagni e Sirigu lasciano il ritiro della Nazionale a Coverciano, dove il resto del gruppo si allena in vista della partita di sabato a Bologna.

"Volevamo cambiare dopo questa partita e lo faremo. Lasceremo andare qualcuno in vacanza", aveva annunciato il ct dopo la gara con l'Albiceleste e alle parole sono seguiti subito i fatti anche se, come ammesso dallo stesso Mancini: "Sarà più difficile rispetto al 2018. Dobbiamo tutti sapere che ci attendono altre serate come questa, perché non sarà facile allestire una squadra competitiva, in grado di darci subito gioie e soddisfazioni. Dovremo cercare di fare alla svelta, e far sì che i ragazzi più giovani imparino in fretta. Perché molti di loro non giocano neppure in Serie A. Dovremo trovare soluzioni, e sbagliare il meno possibile".

Ecco la lista dei giocatori azzurri per le partite di Nations League:

Portieri: Cragno, Donnarumma, Meret, Gollini

Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Acerbi, Bastoni, Bonucci, Spinazzola, Biraghi, Calabria, Dimarco, Gatti, Luiz Felipe, Mancini, Scalvini.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pessina, Tonali, Esposito, Pellegrini, Pessina, Pobega, Ricci

Attaccanti: Belotti, Gnonto, Politano, Raspadori, Scamacca, Cancellieri, Caprari, Zerbin

