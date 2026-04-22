Coppa di Germania, Kane e Diaz trascinano il Bayern in finale

22 Apr 2026 - 23:15

Sei anni dopo, il Bayern Monaco tornerà all'Olympiastadion di Berlino per la finale di Coppa di Germania, dopo la vittoria (2-0) in semifinale a Leverkusen. A segno Harry Kane e Luis Diaz. Il ventesimo e più recente titolo del Bayern risale al 2020, l'ultima volta che raggiunsero la finale, vinta in uno Stadio Olimpico di Berlino vuoto a causa della pandemia di Covid-19. In finale, il 23 maggio, il Bayern affronterà lo Stoccarda o il Friburgo, che si affronteranno domani sera (20:45) nella seconda semifinale al Neckar Stadion di Stoccarda. Tre giorni dopo essersi assicurato il titolo di Bundesliga con quattro turni di anticipo, il Bayern è ancora in corsa in altre due competizioni. Oltre alla Coppa, gli uomini di Vincent Kompany affronteranno il Paris Saint-Germain, i campioni d'Europa in carica, nelle semifinali di Champions League (andata il 28 aprile a Parigi, ritorno il 6 maggio a Monaco). Alla BayArena, il Bayern ha dominato il primo tempo e aperto le marcature con Harry Kane, autore del 52/o gol stagionale con la maglia del Bayern, al 22'. Nel secondo tempo, il Leverkusen è sembrato più pericoloso e Nathan Tella è andato vicino al pareggio, ma il suo tiro è stato deviato in calcio d'angolo da Manuel Neuer, la prima vera occasione per la porta del Bayern Monaco (52'). Nel recupero del secondo tempo, un contropiede tra Leon Goretzka e Luis Diaz, ha fruttato la rete del colombiano (93'), convalidata dopo la revisione del VAR.

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