Atalanta, Percassi è una furia: "L'errore sul gol annullato a Ederson non è giustificabile"
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"Di fronte a una prestazione ottima da parte della squadra, c'è un evidente errore sul gol annullato a Ederson e più di un errore dell'arbitro". Dopo la sconfitta ai rigori con la Lazio, Luca Percassi è una furia ai microfoni di Mediaset: Un vero peccato, si è buttata via una qualificazione meritata su un episodio che ha pesantemente condizionato la gara".
""Non è la prima volta che ci capita - ha aggiunto l'amministratore delegato della Dea - abbiamo una ferita aperta dalla finale del 2019. Oggi, di fronte a un'altra partita importante, siamo stati penalizzati in modo incredibile. Non è giustificabile un errore così con gli strumenti che ci sono a disposizione. Ci sono episodi decisivi come questo".
Errore più sul mani di Gila o sul tocco di Krstovic? "Secondo me su entrambi: c'era il rigore di Gila, posizione totalmente scomposta. Poi il tocco di Krstovic anticipa il portiere, le immagini sono chiarissime ed è veramente incomprensibile vedere errori di questo tipo".
Come si è giustificato Colombo? "Non ho avuto modo di parlare degli arbitri, sarebbe difficile giustificare due errori così eclatanti nella stessa azione".