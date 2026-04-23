Motta paratutto, è un’impresa incredibile: Safonov e gli altri, i (rari) precedenti

A dicembre 2025, il portiere del Paris Saint-Germain ha scritto la storia durante la finale della Coppa Intercontinentale contro il Flamengo. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, Safonov ha parato ben 4 rigori su 5 nella serie finale, neutralizzando i tiri di Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira e Luiz Araújo. È diventato il primo portiere a parare quattro rigori consecutivi in un torneo ufficiale FIFA.