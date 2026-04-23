Motta paratutto, è un’impresa incredibile: Safonov e gli altri, i (rari) precedenti
© Getty Images
Parare 4 rigori su 5 come fatto da Edoardo Motta questa sera in Atalanta-Lazio è un'impresa statistica che rasenta l'impossibile, specialmente se avviene durante i tempi regolamentari. Tuttavia, la storia del calcio ha registrato alcuni casi leggendari, sia durante le "lotterie" finali che, incredibilmente, all'interno dei 90 minuti di gioco. Ecco i precedenti più significativi:
Matvei Safonov (2025)
A dicembre 2025, il portiere del Paris Saint-Germain ha scritto la storia durante la finale della Coppa Intercontinentale contro il Flamengo. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, Safonov ha parato ben 4 rigori su 5 nella serie finale, neutralizzando i tiri di Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira e Luiz Araújo. È diventato il primo portiere a parare quattro rigori consecutivi in un torneo ufficiale FIFA.
Helmuth Duckadam (1986)
Il precedente più famoso a livello mondiale rimane quello di Helmuth Duckadam, portiere della Steaua Bucarest, nella finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona (4 parate su 4 tentativi). Duckadam non ne fece tirare nemmeno un quinto al Barcellona perché la serie si concluse prima. Parò nell'ordine i tiri di Alexanko, Pedraza, Pichi Alonso e Marcos, regalando la coppa ai rumeni in quella che è passata alla storia come "la notte di Siviglia".
Giovanni Gaudenzi (2022)
C'è anche chi ha compiuto il miracolo durante i tempi regolamentari (non ai rigori finali), il primato appartiene a un portiere italiano delle categorie minori. Nell'ottobre 2022, Giovanni Gaudenzi, portiere della Polisportiva Bettola Farini (Piacenza), ha parato 4 rigori su 4 concessi agli avversari durante i 90 minuti di una partita di Terza Categoria. Un evento statisticamente unico.
Ciaran Kelly (2010)
Nella finale della FAI Cup (Coppa d'Irlanda) del 2010 tra Sligo Rovers e Shamrock Rovers, il portiere Ciaran Kelly ha compiuto un'impresa identica a quella di Duckadam parando tutti e 4 i rigori calciati dallo Shamrock Rovers.