Sarri: "Partita difficilissima. Motta? Ha numeri impressionanti"

Il tecnico dei biancocelesti si gode la vittoria in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, ma anche il giovane portiere eroe di serata.

23 Apr 2026 - 00:34
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Il portiere Edoardo Motta "è un ragazzo che ha parato cinque rigori su sei" tra Serie A e Coppa Italia, "ha delle prospettive e ha un margine ancora. Deve avere nella testa di dover migliorare ancora". Lo ha detto Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ai microfoni di Italia 1, dopo la vittoria in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta.

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