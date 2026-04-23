Sarri: "Partita difficilissima. Motta? Ha numeri impressionanti"

Il portiere Edoardo Motta "è un ragazzo che ha parato cinque rigori su sei" tra Serie A e Coppa Italia, "ha delle prospettive e ha un margine ancora. Deve avere nella testa di dover migliorare ancora". Lo ha detto Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ai microfoni di Italia 1, dopo la vittoria in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta.