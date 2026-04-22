Premier: il Burnley è la seconda squadra retrocessa

Il Manchester City ha temporaneamente strappato il primo posto in Premier League all'Arsenal, che lo deteneva incontrastato dall'inizio di ottobre, con una vittoria 1-0 in casa del Burnley, penultimo in classifica e ufficialmente retrocesso in Championship. L'Arsenal potrà riconquistare la vetta con una vittoria o un pareggio contro il Newcastle sabato nella 34/a giornata, ma il Manchester City ha ancora una partita da recuperare contro il Crystal Palace. La squadra di Pep Guardiola non ha brillato a Turf Moor, ma ha ottenuto la vittoria che voleva, tre giorni dopo il successo contro i Gunners (2-1). I Citizens hanno lo stesso score dell'Arsenal (70 punti e +37 di differenza reti) dopo 33 partite giocate, ma l'ha superato in classifica grazie a un maggior numero di gol segnati (66 contro 63). Il gol di Erling Haaland al quinto minuto, il suo 24/o stagionale in Premier, è bastato al City per assicurarsi la vittoria.