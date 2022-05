Italia, Mancini: "Mondiale mancato non per eccesso di riconoscenza. Ora ripartiamo"

La Nazionale si ritrova a Coverchiano per preparare la Finalissima contro l'Argentina di mercoledì a Wembley e quattro sfide di Nations League (contro Germania, il 4 giugno a Bologna, Ungheria, il 7 giugno a Cesena, Inghilterra, 11 giugno a Wolverhampton, e ancora Germania, il 14 giugno a Monchenglabach). "Non credo che non siamo andati al Mondiale per eccesso di riconoscenza - ha detto Roberto Mancini in conferenza stampa - Se valutiamo l'aspetto tecnico avremmo dovuto qualificarci per quanto fatto, siamo una squadra giovane e purtroppo ha pesato una serie di episodi, penso alla sconfitta con la Macedonia subita con un gol al '92' con un rilancio di 50 metri. Comunque percepisco ancora amore e attaccamento da parte dei tifosi, la conquista dell'Europeo ha attutito la delusione, ora dobbiamo pensare a ripartire e a essere più forti di prima".