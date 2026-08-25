Italia, Mancini a un mese dal secondo esordio contro il Belgio: certezze, novità e dubbi

In Serie A, il blocco Inter (Dimarco, Bastoni, Barella e Pio Esposito) dovrebbe garantire rendimento sicuro con Chivu. Altri veterani azzurri come Di Lorenzo, Mancini e Locatelli saranno punti fermi nello spogliatoio, il centrocampo avrà a disposizione anche Pisilli e Vergara in assoluta crescita coi rispettivi club. Mentre in attacco Kean, Retegui e Scamacca sono pronti ad alzare il livello già a partire dal campionato, vedremo se lo farà anche il figliol prodigo rossonero Camarda per un reparto che sarà per forza di cose rinnovato rispetto al passato.