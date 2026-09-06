Serie A, le partite di oggi: alle 20.45 Juve-Milan

Si giocano oggi quattro incontri della terza giornata del campionato di serie A. Alle 15 Frosinone-Venezia, Parma-Monza, alle 18 Bologna-Sassuolo, alle 20.45 Juventus-Milan. Questi i risultati e la classifica dopo Roma-Atalanta 2-1: Terza giornata. Genoa-Como 1-4; Fiorentina-Torino 1-2, Inter-Napoli 3-2, Roma-Atalanta 2-1; Domenica 6 settembre: ore 15.00 Frosinone-Venezia, Parma-Monza, ore 18.00 Bologna-Sassuolo, ore 20.45 Juventus-Milan; Lunedì 7 settembre: ore 18.00 Cagliari-Lecce, ore 20.45 Udinese-Lazio. Classifica: Inter 9, Como 7, Roma, Milan, Juventus, Atalanta, Lazio 6, Udinese 4, Frosinone, Napoli, Sassuolo, Cagliari, Lecce, Torino 3, Bologna, Parma, Monza, Venezia, Genoa, Fiorentina 0. Quarta giornata. Venerdì 11 settembre: ore 20.45 Venezia-Fiorentina; Sabato 12 settembre: ore 15.00 Genoa-Frosinone, ore 18.00 Lazio-Milan o Sassuolo-Juventus, ore 20.45 Atalanta-Cagliari; Domenica 13 settembre: ore 12.30 Torino-Roma, ore 15.00 Como-Parma, Lecce-Monza, ore 18.00 Napoli-Bologna, ore 20.45 Lazio-Milan o Sassuolo-Juventus; Lunedì 14 settembre: ore 20.45 Inter-Udinese.