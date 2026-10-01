Italia, Mancini: "Ci teniamo a fare bella figura contro un grande avversario, non ho molti dubbi"

"Francia-Italia non è mai una partita banale, anche se loro in questo momento sono avanti e sono reduci da tre mondiali con grandi risultati, non sarà una partita come le altre" - ha detto ancora Mancini alla vigilia - È una cosa bella giocare contro una squadra più forte perché ti dà la possibilità di poterla battere. Sappiamo che dobbiamo affrontarli e giocarci la partita bene, mettendoci bene in campo. I gironi di Nations sono tutti difficili, la Francia è una delle più forti al mondo, è piena di giocatori bravi, ma sarà una partita che ci dirà qualcosa in più su quello che possiamo fare". Mancini insiste sul suo concetto di "divertimento", prima regola per giocarsi bene una partita: "Dico ai ragazzi di divertirsi, il nostro obiettivo è tenere la palla e condurre il gioco. Se poi loro sono così bravi da costringerci a subire, vuol dire che ci difenderemo, cosa che peraltro si fa in ogni partita". Mancini ha commentato poi le dimissioni della capo delegazione Diana Bianchedi: "Ci dispiace tanto quello che è successo, Diana Bianchedi ci manca. Non è stata tanto tempo con noi - ha detto il ct - ma è una grande ex campionessa e capisce tutto dello sport. Con noi è stata perfetta".

