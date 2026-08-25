Udinese in ansia per Zaniolo: possibile lesione. Anche Mancini osserva

25 Ago 2026 - 08:35
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Udinese con il fiato sospeso per le condizioni di Nicolò Zaniolo, uscito anzitempo nella gara contro il Como a causa di un risentimento muscolare.

Sostituito nei minuti di recupero da Zarraga subito dopo aver servito un pallone d'oro fallito da Bayo, il trequartista si è confidato a bordo campo con la frase "forse mi sono stirato": sebbene la diagnosi a caldo debba trovare riscontro negli esami strumentali programmati dopo il giorno di riposo, la società teme uno stop di circa un mese.

L'eventuale stop condizionerebbe le scelte del club friulano e metterebbe a rischio la presenza del classe '99 nella lista dei convocati del ct della Nazionale in vista degli impegni di Nations League di inizio autunno.

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