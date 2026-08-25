Torino-Milan e il mani di Vlasic: la doppia posizione dell'AIA

Secondo il Corriere dello Sport, all'interno dell'AIA il tocco di mano di Nikola Vlasic in Torino-Milan ha prodotto una doppia valutazione, cambiata in corso d'opera col passare delle ore.
Nonostante la valutazione iniziale della squadra di Lissone guidata da Paolo Mazzoleni - orientata verso il mancato intervento in linea con il principio della soglia alta dei contatti -, il confronto interno con il designatore Daniele Orsato ha ribaltato il giudizio sull'episodio avvenuto sul cross di Cisse: l'allargamento del braccio del calciatore granata ad aumentare il volume del corpo è stato infine giudicato come una chiara ed evidente opposizione punibile con il calcio di rigore.