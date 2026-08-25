Lilla, Giroud pazzo di Davide Ancelotti: "Ci motiva con riferimenti alla mitologia greca"

25 Ago 2026 - 11:21
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Tra gli allenatori italiani giovani ed emergenti si fa spazio anche Davide Ancelotti, nuovo tecnico del Lilla a 37 anni dopo il lungo apprendistato come assistente del padre Carlo. A esaltarlo, anche l'ex attaccante del Milan, Olivier Giroud: "Ancelotti è molto colto, si ispira ai grandi insegnanti e va oltre al calcio. Ci parla con metafore e riferimenti alla mitologia greca di cui è molto appassionato. Sono messaggi molto forti, ha grande apertura mentale".

Nei discorsi con la squadra che ha vinto 2-0 nell'esordio in Ligue 1 in casa dell'Angers, Ancelotti ha citato Prometeo: "È il più umano, ha aiutato gli uomini dopo la creazione rubando il fuoco agli dei per donarlo agli uomini. È sempre stato dalla nostra parte, io credo molto nelle relazioni tra esseri umani", ha detto l'allenatore. 

ligue 1
lilla
davide ancelotti
giroud

Ultimi video

02:09
SRV RULLO NAPOLI DE BRUYNE RISPONDE ALLE CRITICHE 24/8 (MUSICA) SRV

Napoli, De Bruyne risponde alle critiche

00:31
FRATELLO RONALDINHO MCH

Due Ronaldinho a Ravenna: allo stadio avvistato anche il fratello

00:37
DICH GATTUSO SU FRATTESI PER SITO 24/8 DICH

Gattuso esalta Frattesi: "Chapeau per lui, ha fatto una scelta coraggiosa"

02:43
Gasperini: "Felice per come siamo ripartiti, gruppo fantastico"

Gasperini: "Felice per come siamo ripartiti, gruppo fantastico"

03:07
Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

03:11
Bologna-Lazio 0-1: gli highlights

Bologna-Lazio 0-1: gli highlights

01:56
Arthur Atta "Dobbiamo imparare dagli errori, Kean è concentrato"

Arthur Atta "Dobbiamo imparare dagli errori, Kean è concentrato"

01:36
Cristante: "Malen e Dybala fanno la differenza"

Cristante: "Malen e Dybala fanno la differenza"

01:19
SRV RULLO SUPERMOVIOLA ROMA-FIORENTINA 24/8 SRV

La Supermoviola di Roma-Fiorentina: i viola protestano sul primo gol

02:37
SRV RULLO PROMOSSI&BOCCIATI - GIORNATA 1 24/8 (MUSICA)

La Serie A è tornata: i promossi e i bocciati della prima giornata

01:40
CLIP MN OK MERCATO INTER E ALTRE BIG - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "L'Inter deve vendere, Kean verso Como"

01:23
CLIP MN OK MERCATO JUVENTUS - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "Juve, il Besiktas pensa a Miretti. Kessié può sbloccarsi"

01:19
CLIP MN OK MERCATO MILAN - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "Leao, si apre la pista inglese Leao, Nkunku lascia"

01:19
SRV RULLO SUPERMOVIOLA BOLOGNA-LAZIO 24/8 SRV OK

La Supermoviola di Bologna-Lazio: tanto lavoro per Maresca, otto ammonizioni

01:58
SRV RULLO JUVENTUS: YILDIZ SI OPERA 24/8 (MUSICA) SRV EDL

Juve, che botta! Yildiz si ferma, ora rischia un lungo stop

02:09
SRV RULLO NAPOLI DE BRUYNE RISPONDE ALLE CRITICHE 24/8 (MUSICA) SRV

Napoli, De Bruyne risponde alle critiche

I più visti di Calcio

Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

SRV RULLO JUVENTUS: YILDIZ SI OPERA 24/8 (MUSICA) SRV EDL

Juve, che botta! Yildiz si ferma, ora rischia un lungo stop

Spalletti: "Vicario e Kolo Muani titolari" SRV

Spalletti: "Vicario e Kolo Muani titolari"

DICH DE ROSSI ARRABBIATO POST GENOA-NAPOLI 22/8 DICH

De Rossi: "De Bruyne? Errore evitabilissimo, non commento ma il veleno è tanto"

MCH GOL CR7 NUMERO 977 MCH

Ronaldo torna in Arabia e segna subito: arriva il gol numero 977 in carriera

Spalletti vince e sbotta: "Basta alibi agli attaccanti"

Spalletti vince e sbotta: "Basta alibi agli attaccanti"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:06
Napoli, Badiashille si allena parzialmente in gruppo
11:21
Lilla, Giroud pazzo di Davide Ancelotti: "Ci motiva con riferimenti alla mitologia greca"
11:00
Il Milan annuncia un nuovo sponsor
09:00
Torino-Milan e il mani di Vlasic: la doppia posizione dell'AIA
08:35
Udinese in ansia per Zaniolo: possibile lesione. Anche Mancini osserva