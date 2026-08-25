Lilla, Giroud pazzo di Davide Ancelotti: "Ci motiva con riferimenti alla mitologia greca"

Tra gli allenatori italiani giovani ed emergenti si fa spazio anche Davide Ancelotti, nuovo tecnico del Lilla a 37 anni dopo il lungo apprendistato come assistente del padre Carlo. A esaltarlo, anche l'ex attaccante del Milan, Olivier Giroud: "Ancelotti è molto colto, si ispira ai grandi insegnanti e va oltre al calcio. Ci parla con metafore e riferimenti alla mitologia greca di cui è molto appassionato. Sono messaggi molto forti, ha grande apertura mentale".
Nei discorsi con la squadra che ha vinto 2-0 nell'esordio in Ligue 1 in casa dell'Angers, Ancelotti ha citato Prometeo: "È il più umano, ha aiutato gli uomini dopo la creazione rubando il fuoco agli dei per donarlo agli uomini. È sempre stato dalla nostra parte, io credo molto nelle relazioni tra esseri umani", ha detto l'allenatore.