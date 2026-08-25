Il Milan annuncia un nuovo sponsor

"La scelta di FPG di entrare per la prima volta nel mondo dello sport al nostro fianco è un riconoscimento della forza e dell'attrattività internazionale del nostro Club", ha dichiarato Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan. "Crediamo in partnership capaci di generare valore reciproco e nuove opportunità a livello globale: per questo siamo lieti di accogliere FPG come Premium Partner".