Il Milan annuncia un nuovo sponsor

25 Ago 2026 - 11:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

AC Milan e FPG Fortune Prime Global annunciano l'avvio di una nuova partnership, che vedrà il broker finanziario come Premium Partner e Official Online Trading Partner del Club. FPG rappresenta un punto di riferimento per i trader di oltre 30 Paesi. Attraverso questa collaborazione, la prima in assoluto con un brand sportivo, entra in connessione con una community globale di oltre 600 milioni di tifosi rossoneri. Mondi diversi che si incontrano, vissuti con passione e ambizione.

"La scelta di FPG di entrare per la prima volta nel mondo dello sport al nostro fianco è un riconoscimento della forza e dell'attrattività internazionale del nostro Club", ha dichiarato Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan. "Crediamo in partnership capaci di generare valore reciproco e nuove opportunità a livello globale: per questo siamo lieti di accogliere FPG come Premium Partner".

"La partnership con AC Milan", ha aggiunto Kyle Liu, Head of Marketing, FPG Fortune Prime Global, "è un momento storico per FPG e per tutte le società del gruppo. Fatta di passione, eccellenza e fiducia, la legacy del Club rispecchia la nostra. Siamo orgogliosi di far parte della sua storia".

Ultimi video

00:11
CLIP UMANOIDE IMITA CR7 PER SITO 24/8 SRV

Siuu! Un umanoide segna ed esulta come Cristiano Ronaldo

00:37
DICH GATTUSO SU FRATTESI PER SITO 24/8 DICH

Gattuso esalta Frattesi: "Chapeau per lui, ha fatto una scelta coraggiosa"

02:43
Gasperini: "Felice per come siamo ripartiti, gruppo fantastico"

Gasperini: "Felice per come siamo ripartiti, gruppo fantastico"

03:07
Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

03:11
Bologna-Lazio 0-1: gli highlights

Bologna-Lazio 0-1: gli highlights

01:56
Arthur Atta "Dobbiamo imparare dagli errori, Kean è concentrato"

Arthur Atta "Dobbiamo imparare dagli errori, Kean è concentrato"

01:36
Cristante: "Malen e Dybala fanno la differenza"

Cristante: "Malen e Dybala fanno la differenza"

01:19
SRV RULLO SUPERMOVIOLA ROMA-FIORENTINA 24/8 SRV

La Supermoviola di Roma-Fiorentina: i viola protestano sul primo gol

02:37
SRV RULLO PROMOSSI&BOCCIATI - GIORNATA 1 24/8 (MUSICA)

La Serie A è tornata: i promossi e i bocciati della prima giornata

01:40
CLIP MN OK MERCATO INTER E ALTRE BIG - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "L'Inter deve vendere, Kean verso Como"

01:23
CLIP MN OK MERCATO JUVENTUS - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "Juve, il Besiktas pensa a Miretti. Kessié può sbloccarsi"

01:19
CLIP MN OK MERCATO MILAN - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "Leao, si apre la pista inglese Leao, Nkunku lascia"

01:19
SRV RULLO SUPERMOVIOLA BOLOGNA-LAZIO 24/8 SRV OK

La Supermoviola di Bologna-Lazio: tanto lavoro per Maresca, otto ammonizioni

01:58
SRV RULLO JUVENTUS: YILDIZ SI OPERA 24/8 (MUSICA) SRV EDL

Juve, che botta! Yildiz si ferma, ora rischia un lungo stop

02:09
SRV RULLO NAPOLI DE BRUYNE RISPONDE ALLE CRITICHE 24/8 (MUSICA) SRV

Napoli, De Bruyne risponde alle critiche

00:11
CLIP UMANOIDE IMITA CR7 PER SITO 24/8 SRV

Siuu! Un umanoide segna ed esulta come Cristiano Ronaldo

I più visti di Calcio

MCH GOL CR7 NUMERO 977 MCH

Ronaldo torna in Arabia e segna subito: arriva il gol numero 977 in carriera

SRV RULLO JUVENTUS: YILDIZ SI OPERA 24/8 (MUSICA) SRV EDL

Juve, che botta! Yildiz si ferma, ora rischia un lungo stop

Spalletti: "Vicario e Kolo Muani titolari" SRV

Spalletti: "Vicario e Kolo Muani titolari"

DICH DE ROSSI ARRABBIATO POST GENOA-NAPOLI 22/8 DICH

De Rossi: "De Bruyne? Errore evitabilissimo, non commento ma il veleno è tanto"

Spalletti vince e sbotta: "Basta alibi agli attaccanti"

Spalletti vince e sbotta: "Basta alibi agli attaccanti"

Amorim: "Per il mio Milan bisogna aspettare, difenderemo come con Allegri"

Amorim: "Per il mio Milan bisogna aspettare, difenderemo come con Allegri"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:21
Lilla, Giroud pazzo di Davide Ancelotti: "Ci motiva con riferimenti alla mitologia greca"
11:00
Il Milan annuncia un nuovo sponsor
09:00
Torino-Milan e il mani di Vlasic: la doppia posizione dell'AIA
08:35
Udinese in ansia per Zaniolo: possibile lesione. Anche Mancini osserva
Akram Jadid
07:28
Milan, anche Jadid si allena con i grandi: chi è il classe 2011 da 700 gol