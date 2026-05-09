Grande paura per Bednarek: minacciato in casa con un coltello, i ladri scappano con due orologi

Brutta, anzi bruttissima serata per Jan Bednarek, calciatore del Porto. Venerdì infatti, dei ladri hanno fatto irruzione nell'abitazione del difensore polacco che è stato minacciato con un coltello. Prima di fuggire dal retro, i tre aggressori, all'opera intorno alle ore 21.30, hanno portato via due orologi dal valore di 150mila euro. La polizia portoghese sta già indagando sull'accaduto: si cercheranno di utilizzare le telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili.