La sfida con Israele è già decisiva, cosa deve fare l'Italia per qualificarsi ai Mondiali: calendario e classifica

Lo scontro con la Norvegia, sulla carta decisivo per il primo posto nel girone (chi arriva secondo è costretto è ai play-off) è in programma il 16 novembre. Prima però l'Italia ha un altro compito: battere lunedì Israele per blindare almeno la seconda posizione e la possibilità di partecipare agli spareggi (semifinali e finali sono in programma rispettivamente il 26 e il 31 marzo). Gli Azzurri infatti, al momento, sono terzi e fuori da tutto. Scontato quindi dire che la partita con Israele è già fondamentale: con un successo Gattuso potrebbe definitivamente mettere nel mirino la Norvegia con in tasca il paracadute dei play-off. Un ostacolo però tutt'altro che semplice come sappiamo bene noi italiani.