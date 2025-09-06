La sfida con Israele è già decisiva, cosa deve fare l'Italia per qualificarsi ai Mondiali: calendario e classifica

© Getty Images
© Getty Images
A Debrecen saranno fondamentali i tre punti per blindare il secondo posto nel girone
© Getty Images
© Getty Images
Il brillante successo dell'Italia sull'Estonia non ha cambiato il percorso dell'Italia in ottica Mondiale. Gli Azzurri, per potersi qualificare direttamente all'attesa manifestazione in USA, Messico e Canada, devono in sostanza vincere tutte le cinque gare rimanenti e segnare tanti gol. In caso di arrivo a pari punti infatti, a contare sarà la differenza reti. In quest'ottica la cinquina rifilata all'Estonia è un fattore rilevante. Ma la Norvegia, prima del girone e con una gara in più rispetto alla Nazionale, è a +11. Donnarumma e compagni invece, sono fermi a +4.
Lo scontro con la Norvegia, sulla carta decisivo per il primo posto nel girone (chi arriva secondo è costretto è ai play-off) è in programma il 16 novembre. Prima però l'Italia ha un altro compito: battere lunedì Israele per blindare almeno la seconda posizione e la possibilità di partecipare agli spareggi (semifinali e finali sono in programma rispettivamente il 26 e il 31 marzo). Gli Azzurri infatti, al momento, sono terzi e fuori da tutto. Scontato quindi dire che la partita con Israele è già fondamentale: con un successo Gattuso potrebbe definitivamente mettere nel mirino la Norvegia con in tasca il paracadute dei play-off. Un ostacolo però tutt'altro che semplice come sappiamo bene noi italiani.
LA CLASSIFICA DEL GIRONE
Norvegia 12 (4 partite disputate, differenza reti +11), Israele 9 (4 partite disputate, differenza reti +5), Italia 6 (3 partite disputate, differenza reti +4), Estonia 3 (5 partite disputate, differenza reti -8), Moldova 0 (4 partite disputate, differenza reti -12)
IL CALENDARIO DELL'ITALIA
8 settembre 2025, 20:45: Israele-Italia
11 ottobre 2025, 20:45: Estonia-Italia
14 ottobre 2025, 20:45: Italia-Israele
13 novembre 2025, 20:45: Moldavia-Italia
16 novembre 2025, 20:45: Italia-Norvegia
I CRITERI IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI
1) Differenza reti generale nel gruppo 2) Maggior numero di gol fatti nel gruppo 3) Punti fatti negli scontri diretti 4) Miglior differenza reti negli scontri diretti 5) Maggior numero di gol fatti negli scontri diretti 6) Maggior numero di gol fatti in trasferta negli scontri diretti
Commenti (0)