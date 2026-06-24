24 giugno, il giorno maledetto dell'Italia: dodici anni fa l'ultimo amaro match ai Mondiali, ma non solo...

Nel 2012 Marco Verratti, all'epoca ventenne reduce da una pazzesca annata in Serie B con Zeman e parte del Trio Meraviglia del Pescara con Insigne e Immobile, si trasferisce al Paris Saint-Germain per 12 milioni di euro. Le squadre italiane avrebbero la possibilità di ingaggiarlo senza problemi spendendo una cifra del tutto accettabile ma non affondano, non ci credono, si fanno spaventare dalle zero presenze in Serie A, dalla statura ridotta, dalla poca esperienza. Invece niente, uno dei più grandi talenti italiani di questo secolo si trasferisce a Parigi e in Italia, da calciatore, non tornerà mai più chiudendo la carriera a zero presenze in Serie A. A Parigi diventa colonna, diventa leader, vince tutto meno la Champions (persa in finale), gioca con Thiago Silva, Ibrahimovic, Neymar, Mbappé, Messi, Di Maria, Beckham, Cavani e tutti gli altri top player dei parigini che lo rispettano come un loro pari e lo stimano, lo mettono nei discorsi con i più grandi del ruolo. Lo vuole il Barcellona, lui dice no. La domanda che sorge, leggendo tutto questo, è solo: perché Verratti va a Parigi e nessuno ci crede? Non sta a noi rispondere, sta a chi del calcio italiano muove i fili e detta le norme regole usi e costumi, cioè i veri responsabili della distruzione della nazionale italiana e del calcio italiano. Il caso Verratti è solo una delle tante follie che hanno affossato, e continuano ad affossare, l'Azzurro.