Serie A: resi noti giorni e orari partite 2026/27

24 Giu 2026 - 11:12
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
 Pallone Serie A 2026/2027 © Serie A

 Pallone Serie A 2026/2027 © Serie A

La Lega Serie A ha reso noto gli orari delle partite del prossimo campionato di Serie A, che di fatto restano immutate rispetto alla scorsa stagione. Le gare di ogni giornata si disputano, come regola generale, nei seguenti giorni e orari: venerdì ore 20.45 (1 anticipo); sabato ore 15.00 (1 anticipo); sabato ore 18.00 (1 anticipo); sabato ore 20.45 (1 anticipo); domenica ore 12.30 (1 anticipo); domenica ore 15.00 (2 gare); domenica ore 18.00 (1 posticipo); domenica ore 20.45 (1 posticipo); lunedì ore 20.45 (1 posticipo). Nella 5/a giornata, nella 11/a giornata e nella 29/a giornata che precedono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date Fifa con rilascio obbligatorio dei calciatori nonché nella 8/a e 17/a giornata, che precedono un turno infrasettimanale, non è previsto il posticipo del lunedì. Nella 6/a giornata, nella 12/a giornata e nella 30/a giornata che seguono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date Fifa con rilascio obbligatorio dei calciatori nonché nella 10/a e nella 19/a giornata, che seguono un turno infrasettimanale, non è previsto l'anticipo del venerdì.

I due turni infrasettimanali (rispettivamente alla 9/a e 18/a giornata) verranno programmati sulla base delle esigenze sportive e televisive, rispettando l'obbligo di trasmettere almeno una gara in prime time in ciascuno dei giorni di gara. La 1/a giornata si disputa domenica 23 agosto 2026 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45. La 2/a giornata si disputa da venerdì 28 a lunedì 31 agosto 2026 con distribuzione delle gare esclusivamente negli orari delle 18.30 e 20.45. La 3/a giornata non prevede disputa di gare alle ore 12.30. La 17/a e la 18/a giornata si disputano rispettivamente i giorni 2-3 gennaio 2027 e 5-6-7 gennaio 2027, secondo una programmazione oraria diversa rispetto a quella standard. La 37/a e la 38/a giornata si disputano rispettivamente domenica 23 maggio 2027 e domenica 30 maggio 2027, con inizio alle ore 15.00 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, le 10 gare di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione dell'eventuale partecipazione alle Finali delle competizioni Europee.

serie a
calcio
calendario

Ultimi video

00:31
CLIP PRIME PAROLE MALAGO' PRESIDENTE FIGC PER SITO 22/6 SRV

Emozione Malagò: le prime parole da presidente Figc

01:00
PROMO RONALDINHO AL RAVENNA MCH

Ronaldihno al Ravenna, il video promo è uno show

00:37
Italia, svolta su Conte Ct

Italia, svolta su Conte Ct

01:29
Zaniolo, Lazio in vantaggio

Zaniolo, Lazio in vantaggio

01:14
Mercato Juventus: Carnesecchi colpo possibile

Mercato Juventus: Carnesecchi colpo possibile

01:56
Ecco il Napoli di Allegri

Ecco il Napoli di Allegri

01:30
Mercato Inter: sogno Nico Paz, certezza Palestra

Mercato Inter: sogno Nico Paz, certezza Palestra

01:55
Mancini 'core de Roma'

Mancini 'core de Roma': un rinnovo per sempre

01:47
Le mosse del Milan

Le mosse del Milan: pieni poteri ad Amorim

01:45
Juve, parlano gli ex

Juve, parlano gli ex: una stagione senza... rete

01:29
Carnesecchi, la svolta

Carnesecchi, la svolta: la Juve ha scelto

01:33
Tutti "Paz" per Nico

Tutti "Paz" per Nico: Real, Como e Inter, che intrigo!

00:37
DICH MAROTTA SU MALAGO' PER SITO 22/6 DICH

Figc, Marotta spinge Malagò: "Ora fondamentale dialogo con politica"

03:20
DICH MALAGO' SU SUOI OBIETTIVI DA PRESIDENTE PER SITO 22/6 DICH

Malagò si presenta: "Ecco i miei obiettivi da Presidente Figc"

00:35
DICH MALAGO' SU CT PER SITO 22/6 DICH

Figc, Malagò: "Ct? Non ho parlato con nessuno"

00:31
CLIP PRIME PAROLE MALAGO' PRESIDENTE FIGC PER SITO 22/6 SRV

Emozione Malagò: le prime parole da presidente Figc

I più visti di Calcio

PROMO RONALDINHO AL RAVENNA MCH

Ronaldihno al Ravenna, il video promo è uno show

MCH RONALDINHO GIOCA A CALCETTO 21/6 MCH

Ronaldinho in campo per una esibizione a New York: è subito show

Messi, show e polemiche

Messi, show e polemiche

Tutti "Paz" per Nico

Tutti "Paz" per Nico: Real, Como e Inter, che intrigo!

Inter: segreto panchina

Inter: c'è un segreto in panchina

LIVE La Figc elegge il presidente: Malagò e Abete si sfidano per il dopo Gravina

Calcio ora per ora
Vedi tutti
 Pallone Serie A 2026/2027
11:12
Serie A: resi noti giorni e orari partite 2026/27
20:34
Curva nord del S.Nicola intitolata a Protti: "Ha conquistato cuore dei baresi"
19:00
I media argentini: "Padre di Messi dimesso dall'ospedale e tornato a Rosario". La famiglia però tace
16:51
Italia, niente da fare: Maldini orientato a rifiutare la proposta di Malagò di diventare direttore tecnico degli Azzurri
15:26
Il Manchester United acquista il terreno per nuovo stadio: sarà il più grande della Gran Bretgana