Serie A: resi noti giorni e orari partite 2026/27

I due turni infrasettimanali (rispettivamente alla 9/a e 18/a giornata) verranno programmati sulla base delle esigenze sportive e televisive, rispettando l'obbligo di trasmettere almeno una gara in prime time in ciascuno dei giorni di gara. La 1/a giornata si disputa domenica 23 agosto 2026 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45. La 2/a giornata si disputa da venerdì 28 a lunedì 31 agosto 2026 con distribuzione delle gare esclusivamente negli orari delle 18.30 e 20.45. La 3/a giornata non prevede disputa di gare alle ore 12.30. La 17/a e la 18/a giornata si disputano rispettivamente i giorni 2-3 gennaio 2027 e 5-6-7 gennaio 2027, secondo una programmazione oraria diversa rispetto a quella standard. La 37/a e la 38/a giornata si disputano rispettivamente domenica 23 maggio 2027 e domenica 30 maggio 2027, con inizio alle ore 15.00 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, le 10 gare di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione dell'eventuale partecipazione alle Finali delle competizioni Europee.