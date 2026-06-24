Ravenna aspetta Ronaldinho, il sindaco: "Un evento indimenticabile"

24 Giu 2026 - 17:24
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Ravenna aspetta Ronaldinho, dopo l'accordo tra il club del presidente Ignazio Cipriani e il brasiliano 46enne, Pallone d'oro del 2005, annunciato nella notte durante un evento a Miami. "Nel mondo dello sport - dice il sindaco Alessandro Barattoni - ci sono firme e avvenimenti che rimangono nella storia. L'accordo presentato ufficialmente a Miami fra il Ravenna Football Club e Ronaldinho è uno di quegli eventi che non si dimenticheranno mai: una società ambiziosa e visionaria che ingaggia un campione planetario".

"Un'operazione impossibile da immaginare per qualsiasi tifoso ravennate di ogni epoca, in particolare per tutti coloro che hanno preso freddo sui gradoni del Benelli o in tanti campi di provincia, che sta già facendo parlare di Ravenna in tutto il mondo calcistico e non solo", aggiunge.

E anche il presidente della Regione, Michele de Pascale, ex primo cittadino ravennate, esulta: "È una grande opportunità di visibilità per la città e l'Emilia-Romagna. Un campione che ha fatto la storia del calcio mondiale e che contribuirà a portare l'attenzione di miglia di persone di tutto il mondo al nostro territorio. Ravenna e l'Emilia-Romagna sono pronte ad accoglierti Gaúcho!". Intanto è già possibile acquistare dal sito la maglia ufficiale. 

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