Ravenna aspetta Ronaldinho, il sindaco: "Un evento indimenticabile"

E anche il presidente della Regione, Michele de Pascale, ex primo cittadino ravennate, esulta: "È una grande opportunità di visibilità per la città e l'Emilia-Romagna. Un campione che ha fatto la storia del calcio mondiale e che contribuirà a portare l'attenzione di miglia di persone di tutto il mondo al nostro territorio. Ravenna e l'Emilia-Romagna sono pronte ad accoglierti Gaúcho!". Intanto è già possibile acquistare dal sito la maglia ufficiale.