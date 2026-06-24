Perde il contratto dopo aver annunciato la gravidanza: il Tas condanna la Lazio Women

È una sentenza storica per il calcio femminile

24 Giu 2026 - 14:03
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Il Tribunale arbitrale dello sport (TAS) ha stabilito che la Lazio Women ha posto fine illegittimamente alla carriera della calciatrice svedese Maja Göthberg a causa della sua gravidanza, condannando il club biancoceleste a versare un risarcimento economico alla calciatrice. Göthberg inizialmente aveva perso la causa presso la Camera di risoluzione delle controversie della Fifa, il che l'aveva portata a ricorrere al Tas: "Non si è mai trattato solo di calcio: si trattava di essere trattata con equità e rispetto in un momento importante della mia vita. La sentenza lancia un messaggio chiaro: la gravidanza non dovrebbe mai essere considerata un problema o un motivo per negare a una giocatrice opportunità lavorative", le parole della 29enne. La decisione del tribunale di Losanna è storica, dal momento che è la prima volta in cui si riconosce formalmente una violazione delle norme Fifa sulla maternità da parte di un club.
Göthberg era stata determinante per la promozione in A nella stagione 2023-24 e le sue prestazioni le erano valse la possibilità di rinnovare il contratto. Prima della firma, quando però entrambe le parti avevano trovato un'intesa sui termini principali del contratto, Göthberg scoprì di essere incinta. Pur non essendo obbligata a informare la Lazio della sua gravidanza in quella fase, la giocatrice scelse di comunicarlo al club. Il club di Claudio Lotito si sarebbe dunque ritirato dall'accordo, violando però le norme Fifa.

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