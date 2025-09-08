Israele-Italia, protesta dei tifosi azzurri durante l'inno e spalle alla bandiera con la Stella di David

Protesta dei tifosi azzurri, fischi e spalle alla bandiera di Israele durante l'inno
© ansa
Israele-Italia non inizia nel migliore dei modi sugli spalti. Il match valido per le qualificazioni ai mondiali 2026, ampiamente criticato, è stato infatti oggetto di proteste già dagli inni, con i pochi tifosi italiani al seguito della Nazionale di Gattuso a Debrecen che hanno fatto sentire la loro voce. Tra i fischi, infatti, i supporter hanno deciso di voltarsi e non guardare il campo, dando le spalle alla bandiera dei padroni di casa mentre risuonava "Hatikvah", l'inno israeliano.
La protesta del piccolo gruppo di tifosi (oltre un centinaio) al seguito della Nazionale al Nagyerdei Stadion di Debrecen prima del fischio d'inizio è poi proseguito con la messa in mostra di cartelli stradali con la scritta "Stop", una evidente richiesta a interrompere il conflitto in corso sulla Striscia di Gaza. A margine della partita, il governo israeliano aveva portato in Ungheria una trentina di ragazzi superstiti della strage di Majdal Shams, territorio del Golan occupato da Israele: il 27 luglio 2024 una bomba cadde su un campo di calcio dove i giovani siriani della comunità drusa, di età compresa tra 10 e i 16 anni, stavano giocando a pallone, e morirono 12 ragazzi. L'attacco fu attribuito a Hezbollah.
Commenti (0)