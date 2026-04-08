Gravina lascia e lancia l'allarme: "Sistema economicamente insostenibile". Ecco come salvarlo

"Se vogliamo il bene del calcio italiano, in quanto movimento sportivo nel suo complesso, è necessario fare chiarezza sulle reali competenze della Federazione, delle Leghe (quindi dei Club) e delle istituzioni. Troppe imprecisioni, se non addirittura vere e proprio falsità, infatti, alimentano la ricerca di colpevoli a tutti i costi, ma soprattutto la diffusione di convinzioni errate. Rischio, quest'ultimo, che penalizza ancor più del primo la vera ricerca di soluzioni ai problemi del nostro calcio". È quanto fa sapere il presidente dimissionario della Federcalcio, Gabriele Gravina, in una nota allegata alla relazione che avrebbe dovuto presentare in audizione alla commissione Cultura della Camera saltata all'indomani dell'eliminazione dell'Italia dai mondiali di calcio. "A mio avviso, infatti, non è un caso che nelle materie di diretta ed esclusiva competenza federale (sostenibilità sociale e ambientale, progetti giovanili e scolastici, programma di formazione e sviluppo delle Nazionali giovanili, solo per citarne alcune), si siano raggiunti risultati ragguardevoli, al contrario delle materie in cui gli interessi delle componenti, così come le reciproche autonomie, si sovrappongono a tal punto da arrivare a ingessare il sistema", aggiunge Gravina.