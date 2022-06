Gravina spegne i sogni: "Ripescaggio? Abbiamo perso, non andremo in Qatar"

"Il continuo parlare del ripescaggio per i Mondiali ci sta rendendo meno credibili. L’Italia è fuori dal Qatar, abbiamo perso in campo e pensare a un ripescaggio è un prenderci in giro e non essere credibili". Così Gabriele Gravina ha chiuso un discorso che stava davvero diventando stucchevole, parlando a Bologna. Il presidente federale ha anche affrontato la questione delle dimissioni che qualcuno si sarebbe aspettato da lui o da Mancini: "Vorrei far capire che un atto del genere avrebbe portato conseguenze negative, pensate davvero che l’abbandono mio e del c.t. avrebbe generato effetti positivi?"