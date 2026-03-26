Gattuso: "Vincere non era scontato, una gara così ci voleva. Grazie Bergamo"

Gennaro Gattuso tira un primo sospiro di sollievo dopo il 2-0 che ha permesso all'Italia di mandare ko l'Irlanda del Nord in una partita che si è dimostrata tutt'altro che facile. A confermarlo è stato lo stesso ct al fischio finale: "Non è stata per niente facile - ha esordito ai microfoni di Rai Sport -. L'Irlanda ci ha sorpreso, hanno palleggiato e non giocato in verticale come c'era da aspettarsi. Nel primo tempo potevamo fare meglio, non sviluppavamo come avevamo preparato dato che Locatelli si schiacciava troppo. Comunque siamo stati bravi, non era scontato".