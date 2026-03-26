Tonali: "C'era tensione, dopo il primo gol ci siamo liberati. Possiamo solo vincere"

Un gol e un assist. Sandro Tonali è stato il vero trascinatore dell'Italia che, superando l'Irlanda del Nord a Bergamo, si è avvicinata a grandi ai prossimi Mondiali. C'è ancora una finale da vincere però, alla quale gli Azzurri arriveranno con pressione come ammesso dallo stesso Tonali: "È stato un po' il replay della gara giocata qui con l'Estonia - l'analisi del centrocampista del Newcastle a Rai Sport -. Loro hanno giocato in maniera molto fisica. Siamo stati bravi a sfruttare i pochi momenti positivi che abbiamo avuto".