Tonali: "C'era tensione, dopo il primo gol ci siamo liberati. Possiamo solo vincere"
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Un gol e un assist. Sandro Tonali è stato il vero trascinatore dell'Italia che, superando l'Irlanda del Nord a Bergamo, si è avvicinata a grandi ai prossimi Mondiali. C'è ancora una finale da vincere però, alla quale gli Azzurri arriveranno con pressione come ammesso dallo stesso Tonali: "È stato un po' il replay della gara giocata qui con l'Estonia - l'analisi del centrocampista del Newcastle a Rai Sport -. Loro hanno giocato in maniera molto fisica. Siamo stati bravi a sfruttare i pochi momenti positivi che abbiamo avuto".
"Eravamo nervosi, a inizio ripresa c'era tensione. Dopo il primo gol ci siamo liberati a livello mentale. Fortunatamente siamo rimasti sempre concentrati concedendo pochissime palle inattive. Credo sia una iniezione positiva importante, purtroppo non abbiamo altre scelte se non vincere anche in finale" ha concluso Tonali.