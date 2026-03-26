Under 21, Baldini: "La squadra è cresciuta, sono soddisfatto"

"Dall'1-0 in Macedonia a stasera la squadra è cresciuta, anche perché eravamo rimasti in dieci in quella occasione, i giocatori sono più maturi, si divertono e sono felici: sono soddisfatto della prova". Così il ct degli azzurrini Silvio Baldini dopo la vittoria sulla Macedonia del Nord in una gara di qualificazione agli Europei di categoria. "La squadra gira perché i ragazzi sono bravi e sono cresciuti perché hanno allenatori bravi, quindi il merito è di chi li allena nei club - ha proseguito Baldini -. Nell'intervallo avevano capito che potevamo fare ancora di più e ci sono riusciti: sono felice per loro, meritano di vincere e fare belle prestazioni. Da domani pensiamo alla Svezia, sarà una partita di un livello superiore: siamo forti, ho fiducia".