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VERSO ITALIA-IRLANDA DEL NORD

Nazionale, qual è il valore di mercato degli 11 titolari? I dati aggiornati

24 Mar 2026 - 18:16
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Almeno per quanto riguarda il valore di mercato, Sandro Tonali domina il probabile undici azzurro che giovedì affronterà l'Irlanda del Nord. I dati aggiornati di Transfermarkt. Ben 473 milioni di euro complessivi, per una media di 43 per giocatore. 

Spiccano i nazionali che giocano in Premier League (anche Donnarumma e Calafiori), ma anche gli interisti sono fra i primissimi della lista. In attacco, "derby" in parità fra Kean e Retegui. Solo perché Pio Esposito, 45 milioni di valore prima dei 21 anni, dovrebbe partire dalla panchina giovedì...

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