Italia, Locatelli: "Le sofferenze ci hanno unito, Gattuso il nostro condottiero"

"Le sofferenze di questi anni ci hanno unito, siamo un gruppo che lotta per Gattuso. Lui è il nostro condottiero". Lo dice Manuel Locatelli, dopo la vittoria sull'Irlanda del Nord, che qualifica l'Italia alla finale dei playoff mondiali. "Ora dobbiamo andare a giocare una grande finale, niente alibi - ha detto il centrocampista azzurro alla Rai - Nel primo tempo mi ero schiacciato troppo? Pensavo di poter dare di più in quella posizione, poi nell'intervallo Gattuso mi ha detto di avanzare qualche metro ed è andata meglio". Locatelli ha parlato di un'Italia che "all'inizio era frenetica, volevamo sbloccare la partita. Abbiamo fatto anche errori tecnici, ma rimanendo sempre compatti e mostrando pazienza per colpire al momento giusto".