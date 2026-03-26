Italia, Locatelli: "Le sofferenze ci hanno unito, Gattuso il nostro condottiero"

26 Mar 2026 - 23:07
© Getty Images

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"Le sofferenze di questi anni ci hanno unito, siamo un gruppo che lotta per Gattuso. Lui è il nostro condottiero". Lo dice Manuel Locatelli, dopo la vittoria sull'Irlanda del Nord, che qualifica l'Italia alla finale dei playoff mondiali. "Ora dobbiamo andare a giocare una grande finale, niente alibi - ha detto il centrocampista azzurro alla Rai - Nel primo tempo mi ero schiacciato troppo? Pensavo di poter dare di più in quella posizione, poi nell'intervallo Gattuso mi ha detto di avanzare qualche metro ed è andata meglio". Locatelli ha parlato di un'Italia che "all'inizio era frenetica, volevamo sbloccare la partita. Abbiamo fatto anche errori tecnici, ma rimanendo sempre compatti e mostrando pazienza per colpire al momento giusto".

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