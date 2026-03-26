Italia, Kean: "Siamo forti, spero di dare ancora il mio contributo"

"Manca ancora una partita, ci manca un altro passo, ma siamo positivi e dobbiamo continuare così". Parole di Moise Kean, autore del secondo gol all'Irlanda del Nord. "L'Irlanda è una buona squadra - ha detto a Sky Sport - La nostra partita stasera è stata ottima, ora testa alla prossima. Gattuso ha un grandissimo attaccamento alla maglia, ci dà ottimi spunti e ci spinge a non mollare mai. Il gol? Mi sono sentito il Paese sulle spalle. È stato bello, spero di essere ancora di aiuto alla squadra e al Paese. Siamo forti e spero di dare ancora il mio contributo".