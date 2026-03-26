Irlanda del Nord, O'Neill: "C'è delusione ma il futuro è roseo"

"Prima della partita ho detto che eravamo in buona posizione e l'obiettivo era qualificarci, abbiamo comunque fatto un passo avanti perché stasera era difficile venire qui in Italia. Chi è sceso in campo ha fatto bene, ma mancavano degli elementi chiave e forse dovevamo avere tutti a disposizione per vincere due partite in trasferta". Così il ct dell'Irlanda del Nord Michael O'Neill parlando in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Italia a Bergamo nei playoff Mondiali. "C'è delusione ma ci sono tante note positive avendo una squadra così giovane, serve pazienza e quando analizzeremo tutto il percorso e la partita di stasera credo troveremo tante note buone. La squadra è cresciuta, si è visto come abbiamo giocato in Italia mostrando un buon volto contro una squadra difficile da battere. Per una nazione come noi è molto difficile arrivare a un Mondiale, ma credo che faremo tesoro in vista delle qualificazioni agli Europei 2028", ha aggiunto.