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Italia-Irlanda del Nord, dentro o fuori: tutto sulla semifinale playoff per i Mondiali 2026 in diretta
Ultime notizie Italia-Irlanda del Nord: formazioni, orario, aggiornamenti e curiosità verso la semifinale playoff per i Mondiali 2026. Gli Azzurri si giocano il sogno iridato.
L’Italia affronta l’Irlanda del Nord oggi, 26 marzo 2026, allo stadio New Balance Arena di Bergamo nella semifinale playoff per i Mondiali 2026, un match da dentro o fuori decisivo per la qualificazione. Gli Azzurri si presentano a questo appuntamento cruciale con l'obbligo di vincere per accedere alla finale contro la vincente di Polonia-Galles, evitando lo spettro di una nuova esclusione dalla rassegna iridata. Il ct Gattuso scioglierà i dubbi sulla formazione solo a ridosso del calcio d'inizio, previsto per le 20:45. Aggiornamenti, probabili formazioni, curiosità e le ultime news dal ritiro azzurro.