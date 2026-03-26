LIVE
Ultimo aggiornamento: un'ora fa

playoff mondiali

Italia-Irlanda del Nord, dentro o fuori: tutto sulla semifinale playoff per i Mondiali 2026 in diretta

Ultime notizie Italia-Irlanda del Nord: formazioni, orario, aggiornamenti e curiosità verso la semifinale playoff per i Mondiali 2026. Gli Azzurri si giocano il sogno iridato.

26 Mar 2026 - 07:30
videovideo

L’Italia affronta l’Irlanda del Nord oggi, 26 marzo 2026, allo stadio New Balance Arena di Bergamo nella semifinale playoff per i Mondiali 2026, un match da dentro o fuori decisivo per la qualificazione. Gli Azzurri si presentano a questo appuntamento cruciale con l'obbligo di vincere per accedere alla finale contro la vincente di Polonia-Galles, evitando lo spettro di una nuova esclusione dalla rassegna iridata. Il ct Gattuso scioglierà i dubbi sulla formazione solo a ridosso del calcio d'inizio, previsto per le 20:45. Aggiornamenti, probabili formazioni, curiosità e le ultime news dal ritiro azzurro.

italia
irlanda del nord
playoff
mondiali
aggiornamenti
news
live
diretta

Ultimi video

01:50
Chi viaggia di più? Dato clamoroso sul Milan

Chi viaggia di più? Dato clamoroso sul Milan

01:43
DICH RETEGUI 2 DICH

Retegui: "Tornare a Bergamo è sempre bello, questa città per me è speciale"

01:19
DICH GATTUSO PER SITO SU IRLANDA DEL NORD 25/3 DICH

Gattuso sull'Irlanda del Nord: "Dovremo saper soffrire, farci trovare pronti"

00:44
DICH GATTUSO PER SITO SU PORTACI AL MONDIALE 25/3 DICH

Gattuso: "Ho il paese sulle mie spalle, è la gara più importante della mia carriera"

01:38
CLIP CALLEGARI SU CHILOMETRI SRV

Scudetto, quanti chilometri. Il Milan ne fa di più

03:15
CLIP CALLEGARI IRLANDA DEL NORD SRV

Italia-Irlanda del Nord, quello che non sapete

02:21
CLIP ACCOMANDO SU ROMA SRV

Roma, Gasperini e Massara ai ferri corti

02:12
CLIP ACCOMANDO SU INTER SRV

Inter, rivoluzione in vista: chi è destinato a partire e i possibili colpi in entrata

02:21
Allenatori e club: ecco i più multati

Allenatori e club: ecco i più multati

02:29
L'Italia va ai Mondiali?

L'Italia va ai Mondiali?

01:34
Gli spareggi di domani

Gli spareggi di domani

01:37
Cercansi Dybala e Soulè

Cercansi Dybala e Soulè

01:35
Juve-Vlahovic, ci siamo

Juve-Vlahovic, ci siamo

01:57
Scudetto, Napoli ci crede

Scudetto, Napoli ci crede

01:33
Poco spazio per Lukaku

Poco spazio per Lukaku

01:50
Chi viaggia di più? Dato clamoroso sul Milan

Chi viaggia di più? Dato clamoroso sul Milan

I più visti di Nazionale

DICH PALESTRA DA VIVO AZZURRO DICH

Italia, Palestra: "Non mi aspettavo chiamata"

DICH GATTUSO PER SITO SU IRLANDA DEL NORD 25/3 DICH

Gattuso sull'Irlanda del Nord: "Dovremo saper soffrire, farci trovare pronti"

DICH CALAFIORI 24/3 DICH

Calafiori: "Vivere il presente, non pensare troppo e stare tutti insieme"

Nazionale, quanto valgono gli 11 titolari? Scorri la gallery per scoprire i valori aggiornati

Italia, quanto valgono gli 11 azzurri titolari? Tonali da record, pareggio Kean-Retegui. E Politano...

Gattuso: "Chiesa non se la sentiva, devo accettarlo. Ringrazio Bastoni e spero di averlo presto"

ITW PAZZINI SU ATTACCANTI ITA SRV

Pazzini: "Italia al Mondiale? Gattuso metti Pio Esposito titolare se vuoi..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Zinedine Zidane
09:32
Effetto Zidane a Torino: Zizou martedì può tornare all'Allianz Stadium
09:27
Esami al ginocchio sbagliato, Mbappé chiarisce: "Colpa mia"
Cristian Chivu
09:03
Inter, il piano per le amichevoli estive: sfide a Milan e Juventus
22:50
Leao, nuovo mistero social con la foto dell'aereo: dove si trovava e l'obiettivo per Napoli-Milan
22:09
Lo storico medico azzurro Castellacci ai Mondiali: sarà nello staff di Cannavaro con l'Uzbekistan