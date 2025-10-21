Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Lnd, sport come scelta di salute, nasce 'Scegliamo da campioni'

21 Ott 2025 - 16:37

Educare i più giovani a scegliere bene, a tavola e nella vita. È questa la sfida al centro della campagna nazionale di educazione alimentare e corretti stili di vita "Scegliamo da Campioni", che sarà presentata venerdì 24 ottobre, alle ore 11, durante l'evento nazionale "Quarto Tempo" promosso dalla Lega Nazionale Dilettanti in collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con il patrocinio dell'Istituto Superiore di Sanità. Il progetto, ideato come un format crossmediale di edutainment, unisce sport, formazione e comunicazione per diffondere tra i giovani una cultura della salute e della consapevolezza alimentare. Tra i temi al centro della campagna: la corretta alimentazione, la prevenzione del rischio alcol, la sostenibilità ambientale, la lotta allo spreco alimentare e l'importanza della pratica sportiva come strumento di benessere e crescita personale. 'Scegliamo da Campioni' nasce con l'obiettivo di contrastare il sovrappeso e l'obesità infantile, che in Italia colpiscono più di un bambino su tre, e di sensibilizzare i ragazzi sui danni alcol-correlati attraverso percorsi di prevenzione e promozione della salute. Secondo l'epidemiologo Emanuele Scafato dell'Istituto Superiore di Sanità, lo sport rappresenta un efficace canale di educazione alla salute per contrastare stili di vita scorretti, cattive abitudini alimentari e consumo di alcol tra i giovani. Il Rapporto ISTISAN 2025 evidenzia che oltre 1,2 milioni di ragazzi tra gli 11 e i 24 anni risultano consumatori a rischio, di cui più di 600 mila minorenni, mentre il fenomeno del binge drinking interessa oltre 660 mila giovani. Da qui l'importanza di promuovere la strategia europea "alcol zero ai minori", a tutela della crescita e dello sviluppo cognitivo. Nel corso del panel verrà inoltre presentata Edurest LND, l'app ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti realizzata in collaborazione con l'Area Performance e Ricerca del Club Italia della Figc, pensata per accompagnare atleti, tecnici e famiglie nella scelta di un'alimentazione equilibrata e funzionale alla performance sportiva.

Ultimi video

02:39
SRV RULLO AGGUATO AL PULLMAN - INDAGINI MORTO - LE ULTIME 20/10

Assalto al bus dei tifosi: tre fermati per omicidio volontario

01:00
MCH MJALLBY CAMPIONE DI SVEZIA MCH

Mjallby, 1400 abitanti e una squadra campione: i nuovi padroni di Svezia

01:34
Orsolini re dei bomber

Orsolini re dei bomber

01:38
Paz, un gioiello real

Paz, un gioiello real

01:46
Max si prende la vetta

Max si prende la vetta

01:47
Vi racconto Max Allegri

Vi racconto Max Allegri

01:34
Dea domani in Champions

Dea domani in Champions

02:04
La vigilia del Napoli

La vigilia del Napoli

02:00
Nubi nere sulla Juventus

Nubi nere sulla Juventus

01:58
Sommer di nuovo al top

Sommer di nuovo al top

02:01
La vigilia dell'Inter

La vigilia dell'Inter

00:23
MCH ARRIVO INTER ZANETTI E MAROTTA MCH

Inter, Zanetti e Marotta al pranzo dei presidenti

00:27
MCH SCONTRI DERBY TEL AVIV MCH

Scontri nel derby Hapoel-Maccabi, anche diversi agenti di polizia tra i feriti

03:00
Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

02:23
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA PSV EINDHOVEN (CONTE-BEUKEMA) 20/10 SRV

Napoli, la Champions contro il PSV per dimenticare

02:39
SRV RULLO AGGUATO AL PULLMAN - INDAGINI MORTO - LE ULTIME 20/10

Assalto al bus dei tifosi: tre fermati per omicidio volontario

I più visti di Calcio

DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:37
Italia U19, prima fase qualificazioni europee a Catania e Acireale
16:37
Lnd, sport come scelta di salute, nasce 'Scegliamo da campioni'
16:33
Giudice sportivo Serie B, una giornata di squalifica per 2 giocatori
16:16
Cannavaro vota Gattuso: "Allenatore serio, l'Italia con lui ce la farà"
15:53
Pisa, lesione al collaterale per Lusardi