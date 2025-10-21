Italia U19, prima fase qualificazioni europee a Catania e Acireale

L'Italia torna a ospitare la prima fase delle qualificazioni europee dopo sei anni. Era novembre 2019 - dal 13 al 19 in Emilia-Romagna - e in panchina sedeva sempre Alberto Bollini. In quell'occasione, gli Azzurrini, inseriti nel Gruppo 6, collezionarono tre vittorie: 2-0 contro Malta a Misano Adriatico, 2-0 contro Cipro a Santarcangelo di Romagna e 3-0 contro la Slovacchia a Cattolica.