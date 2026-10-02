PAGELLE FRANCIA

Francia-Italia, le pagelle degli uomini di Zidane: Olise imprendibile, Upamecano rovina tutto

Da Cunha protagonista nella prima gara dell'allenatore davanti al suo pubblico: prima gestisce alla grande in regia, poi l'errore che porta all'1-1 di Bastoni 

di Enzo Palladini
02 Ott 2026 - 22:54
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Maignan 7 - In quanto al gol sbagliato da Kean dopo otto minuti, alle colpe dell'azzurro va affiancato qualche merito del portiere rossonero, almeno il merito di averci creduto. 

Kalulu 6 - Impressionante la sua regolarità, che si trasferisce agevolmente dalla Juventus alla Nazionale con le stesse modalità e con la stessa efficacia. 

Jacquet 6,5 - Giovane ma già sgamato, sicuramente senza paura di prendersi le proprie responsabilità. Sembra abbastanza chiaro il motivo per cui il Liverpool ci ha investito 60 milioni. 

Upamecano 5,5 - Sempre meglio averlo come compagno di squadra che come avversario. Fa tutto bene fino a pochi minuti dalla fine, quando si fa cacciare per doppia ammonizione. 

Truffert 6,5 - La ricerca di un terzino sinistro titolare sembra arrivata a una svolta, questo ennesimo prodotto dei vivai francesi emigrato in Inghilterra può interpretare il ruolo con autorevolezza. 

Cherki 6 - Il classico giocatore che può piacere a Zidane, con la sua tecnica evoluta e la sua eleganza. Gli manca un pizzico di efficacia in più. 

Dal 31' st Camavinga sv

Da Cunha 5,5 - Per un'ora abbondante merita solo complimenti. Dirige la squadra dalla sua posizione centrale come se fosse in Nazionale da anni. Poi però sbaglia il controllo che lancia l'Italia verso l'1-1. 

Dal 42' st Lacroix sv

Rabiot 6 - Nel suo ruolo prediletto di mezzala esprime alcune delle sue galoppate all'attacco dello spazio, anche se dall'altra parte trova giocatori in grado di contrastarlo. Ha un concorso di colpa sul gol dell'1-1 di Bastoni, passaggio sbagliato per Da Cunha. 

Olise 7,5 - Danza sulle punte con la sua riconoscibile leggiadria, si diverte anche a portare un po' in giro per il campo Calafiori. Che sia un giocatore di categoria superiore è innegabile. Lo dimostra anche in occasione del gol dell'1-0, con una punizione perfetta. Senza dimenticare che l'opportunità nasce proprio da una sua giocata. 

Dembelè 6 - Più "falso nove" che centravanti, svaria molto sul fronte d'attacco per aprire spazi a favore dei compagni di squadra. 

Douè 5,5 - Vinto il ballottaggio con Barcola, si muove molto sulla zona sinistra ma trova anche in Kayode un degno rivale di gamba e di fiato. 

Dal 31' st Barcola sv

CT Zidane 6 - Vive la sua festa con una sofferenza che probabilmente non si aspettava alla vigilia. 

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