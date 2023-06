Caso-Var

Dopo i gravissimi errori di Francia-Italia la Uefa interviene e introduce l'aiuto tecnologico dai quarti di finale della rassegna continentale

Var dai quarti di finale. Questa la clamorosa decisione della Uefa dopo il pessimo arbitraggio dell'olandese Lindhout in Francia-Italia, costato la sconfitta all'esordio agli azzurrini. Il ct Nicolato: "Avrei preferito ci fosse già ieri sera, dall'arbitro non mi aspetto scuse perché penso che il primo a essere insoddisfatto della prestazione sia lui."

Vedi anche Calcio Italia U21, Nicolato si ricrede: "Var? Assenza incredibile. Arbitraggio inguardabile" Ha aggiunto: "A mio avviso ci siamo confermati squadra che merita di stare dentro questa competizione. Ora bisogna lavorare soprattutto sulla testa, petche questa esperienza ci deve aiutare a crescere. Ci sono stati alcuni episodi dove il Var c'entra poco e che tutto lo stadio ha visto senza il Var. Mi riferisco in particolare al fatto su Okoli, che era lì davanti a me, c'erano sia il quarto uomo che il guardalinee. L'impressione che ho avuto io è che togliendo il Var a degli arbitri che erano abituati a usarlo adesso, anche gli arbitri stessi non prendono più le decisioni in tempi brevi, non sono più abituati a dare attenzione a certe cose perché di solito erano risolte dal Var."

Nicolato ha comunque precisato che gli azzurrini non sono in cerca di alibi: "Speriamo che il calcio ci risarcisca, con la Svizzera abbiamo un solo risultato a disposizione. Dobbiamo tirare fuori il meglio senza rifugiarci nelle lamentele".

Dalla partita "ho avuto buone risposte. Ci sono delle cose da rifinire. Abbiamo affrontato una squadra di grande livello. A mio avviso ci siamo confermati squadra che merita di stare in questa competizione, quindi cercheremo di fare il massimo. Sicuramente ora le cose ora non si sono messe bene e non sono facili però dobbiamo avere l'ambizione di andare avanti, perché ce lo meritiamo e ce lo dovremo meritare da qui in poi".

