Roma, Cristante: "Importante essere partiti bene"

"Siamo partiti bene, con l'atteggiamento giusto. Volevamo dare un segnale forte e far vedere tutto il lavoro fatto in questo mese e ci siamo riusciti". Così a Dazn il difensore della Roma, Bryan Cristante dopo al vittoria sul Bologna. "Siamo partiti bene, è la cosa più importante. Abbiamo lavorato forte, chi è arrivato ha capito subito le dinamiche e quello che voleva il mister. Adesso sarà tutto un crescendo, dobbiamo continuare a lavorare con questa testa. Abbiamo tanto da migliorare, è un buon punto di partenza", ha aggiunto.