Europeo Under 21, Francia-Italia 2-1: Pellegri non basta, Udogie tradisce gli Azzurri

FRANCIA-ITALIA 2-1

L'attaccante del Torino ha risposto all'eurogol di Kalimuendo, poi gli Azzurrini hanno regalato il gol vittoria a Barcola

© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Italia è stata sconfitta 1-2 dalla Francia all'esordio all'Europeo Under 21 2023 in Romania-Georgia, in una gara costellata da errori arbitrali contro gli Azzurri. A Cluj, la selezione di Nicolato è andata in svantaggio al 22' per un eurogol di Kalimuendo, bravo a deviare di tacco in rete l'assist del milanista Kalulu. Il pareggio dell'Italia è arrivato al 36' con il colpo di testa di Pellegri, ma al 62' un grave errore di Udogie ha aperto a Barcola la strada per il raddoppio francese. Nel finale tre parate di Chevalier hanno negato il pareggio agli Azzurri, che sarebbe arrivato nel recupero con Bellanova ma non visto dall'arbitro.

LA PARTITA

L'Italia del ct Nicolato esce battuta e infuriata dalla sfida contro la Francia all'esordio dell'Europeo Under 21. Nella battaglia contro una delle principali favorite per la vittoria finale della competizione, gli Azzurri escono senza punti ma con la rabbia di aver buttato via la partita per colpe non solo proprie. Se è vero che sul raddoppio di Barcola c'è il gravissimo errore di Udogie, è altrettanto vero che sono tre gli episodi - tutti a favore della Francia - su cui l'Italia recrimina l'assenza di Var e Goal Line Technology. Assistenza virtuale che avrebbe riscritto completamente l'esito della partita.

Ma torniamo al campo e a quello che, alla fine, conta nel calcio. Il tabellino recita Francia-Italia 2-1, tre punti alla selezione di Ripoll e zero a quella di Nicolato, brava a restare in partita fino all'ultimo e a costringere il portiere Chevalier a superarsi in almeno tre occasioni per mantenere il risultato dei transalpini. Match sbloccato al 22' da un geniale colpo di tacco di Kalimuendo, ma pareggiato dall'Italia con l'incornata da centravanti di Pellegri su assist da fermo di Tonali. Nella ripresa il regalo di Udogie, che non spazza il pallone in area cercando un improbabile tunnel, ha portato al 2-1 di Barcola.

Da segnalare il fallo di mano in area non visto di Kalulu; l'entrata fallosa su Okoli prima della pennica di Udogie sul 2-1; e il gol non giudicato tale di Bellanova nel recupero. Oltre all'espulsione di Badé per aver fermato Gnonto lanciato a rete.

--

LE PAGELLE

Pellegri 7 - Insacca il gol del pareggio svettando di testa e infilando l'incrocio dei pali, dopo aver sfiorato il gol anche in precedenza. Partita di sacrificio.

Tonali 6 - Fornisce l'assist da calcio piazzato per il gol di Pellegri, poi in mezzo al campo gioca una partita senza rendersi troppo protagonista.

Udogie 4,5 - L'erroraccio che regala il raddoppio alla Francia ha il potere di cancellare la rabbia per il mancato intervento arbitrale su Okoli appena prima. Una giocata superficiale in area senza senso.

Kalimuendo 7 - Si inventa un gol di tacco da applausi che apre il tabellino, ma non è tutto lì. Muovendosi molto, con la propria tecnica è una sponda continua per i compagni ad alta velocità.

Chevalier 7,5 - Pellegri, Miretti, Ricci e Cancellieri. Quattro interventi (gli ultimi tre in sequenza nel giro di pochi secondi) che lo hanno reso tra i migliori protagonisti del match. Decisivo quanto i suoi compagni in attacco.

--

IL TABELLINO

FRANCIA-ITALIA 2-1

Francia (4-3-3): Chevalier 7,5; Kalulu 6,5, Badé 5, Lukeba 6, Nkounkou 6; K. Thuram 5,5 (19' st Cherki 6,5), Caqueret 6,5, Kone 6 (39' st Simakan sv); Barcola 6,5 (19' st Olise 6,5), Kalimuendo 7 (33' st Wahi sv), Gouiri (33' st Adli sv). A disp.: Meslier, Bajic, Larouci, Le Fee, Gendrey, Chotard, Diakite. Ct.: Ripoll 6.

Italia (3-5-2): Carnesecchi 6; Okoli 5,5, Pirola 6 (30' st Miretti 6), Scalvini 6; Bellanova 5, Ricci 5,5 (43' st Parisi sv), Rovella 5,5 (30' st Cancellieri 6), Tonali 6, Udogie 4,5 (43' st Colombo sv); Pellegri 7, Cambiaghi 5,5 (1' st Gnonto 5,5). A disp.: Caprile, Turati, Parisi, Lovato, Esposito, Cittadini, Bove, Cambiaso. Ct.: Nicolato 5,5.

Arbitro: Lindhout (Olanda)

Marcatori: 22' Kalimuendo (F), 36' Pellegri (I), 17' st Barcola (F)

Ammoniti: Lovato (I)

Espulsi: 37' st Badé (F) per aver interrotto una chiara occasione da gol.

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• Era dal giugno 2015 – in quel caso contro la Svezia – che l’Italia non perdeva il match d’esordio della fase finale degli Europei Under 21.

• L’Italia Under 21 ha subito gol in sette delle ultime otto partite disputate (incluse amichevoli) e ha incassato almeno una rete in quattro degli ultimi cinque esordi agli Europei di categoria.

• Includendo le qualificazioni, questo è quinto assist fornito da Sandro Tonali in questi Europei Under 21, almeno quattro più di qualsiasi altro compagno di squadra.

• Questo è il secondo assist fornito da Sandro Tonali alle fasi finali degli Europei Under 21: il primo risaliva al 22 giugno 2019 (per Chiesa contro il Belgio).

• Tra qualificazioni a questi Europei 2023 e oggi, terzo gol di Pietro Pellegri con la Nazionale Under 21: nessun azzurro ne conta di più (tre anche Rovella).

• In tutte le ultime sei edizioni degli Europei Under 21, l’Italia ha trovato il gol nel suo match inaugurale.

--

GLI ALTRI RISULTATI DEL 22 GIUGNO

Gruppo C

Germania-Israele 1-1

Marcatori: 20' Turgeman (I), 26' Bisseck (G)

Note: 3' Moukoko (G) ha sbagliato un rigore); 45' espulso Kartsev (I)

Repubblica Ceca-Inghilterra 0-2

Marcatori: 47' Ramsey, 94' Smith-Rowe

GRUPPO D

Norvegia-Svizzera 1-2

Marcatori: 19' Ceide (N), 36' Ndoye (S), 56' Imeri (S)