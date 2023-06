Europei Under 21 senza VAR: l'Italia recrimina per tre casi da moviola

Italia a dir poco sfortunata e di sicuro arrabbiata nella prima partita degli Europei Under 21: la Nazionale di Paolo Nicolato recrimina per un calcio di rigore negato, un possibile fallo sull'azione che ha poi portato al 2-1 della Francia e infine il gol fantasma di Bellanova. Il primo caso da moviola arriva all'inizio del secondo tempo, quando un calcio d'angolo battuto da Sandro Tonali trova la deviazione di Lorenzo Pirola, la palla finisce sul braccio di Pierre Kalulu che è molto largo. Un intervento che secondo l'arbitro olandese Lindhout non è da rigore, valutazione che non può essere rivista dato che agli Europei Under 21 non c'è la VAR.